Viva Event- und Freizeitpark in Neukirchen-Vluyn : Schlager, Party und gute Stimmung

Neukirchen-Vluyn Im Neukirchener Viva fand am Wochenende die erste Schlagerparty statt. Über zehn Interpreten der deutschen Schlagerszene feierten das Leben gemeinsam mit ihren Fans.

„Viva la Schlager“ hieß es am Wochenende im Neukirchener Event- und Freizeitpark. Über zehn Sänger und Sängerinnen ließen den deutschen Schlager hoch leben und trafen damit den Geschmack des Publikums. Die Partyszene regt sich, wenn auch mit Vorsicht. Der Moerser Noel Terhorst gehörte mit in die Reihe der Interpreten wie auch das Duo Neon, das sich gerade mit der neuen brandneuen Single „Fly High“ zurückmeldet. Für das Highlight zum Schluss sorgte der Kölner Mike Leon Grosch. Die Viva Eventhalle gehörte mit zu seinen ersten Auftrittsorten. „Ich bin aufgeregt und freue mich, nach der langen Pause wieder auf der Bühne zu stehen“, meinte er. Die Zeit habe er genutzt, erstmals auch eigene Songs zu schreiben. „Es war eine schwierige Situation, weil niemand wissen konnte, wie lange die Pandemie dauert.“ Wie nach jeder Pause üblich, müsse auch er sich wieder an die Routine gewöhnen. „Jetzt will ich auf der Bühne Vollgas geben“, meinte er im RP-Gespräch. „Allerdings spüre ich eine gewisse Zurückhaltung. Verständlich. Die Menschen sind vorsichtig und bleiben auf Abstand, auch wenn wir keine Maskenpflicht mehr haben. Mir geht es ähnlich.“ Bereits am frühen Abend kamen die ersten Schlagerparty-Gäste und ließen sich mit Live-Musik auf den Abend einstimmen. Zuhören, Mitsingen und Mittanzen – schnell kam gute Partystimmung auf. Für die Veranstalter, die Brüder Atilla und Kürsad Koca, ein gelungener Start im Veranstaltungsjahr. „Die Anfragen für Karten kamen vom Niederrhein, dem Ruhrgebiet und dem direkten Umkreis. Viele haben sich in der Gruppe verabredet. Schön ist, dass fast jedes Alter vertreten ist“, so das Fazit von Kürsad Koca.