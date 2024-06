Gymnasium in Neukirchen-Vluyn Erste Juniorwahl zum Europaparlament

Neukirchen-Vluyn (mali) Am 6. Juni startet in den ersten Ländern die Europawahl, und auch am Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn werden die ersten Wahlzettel eingeworfen. Dort findet zum ersten Mal die Juniorwahl zum Europaparlament statt. Die Juniorwahl ist eine Initiative des Vereins Kumulus, das Ziel, den Schülern das Erleben und Erlernen einer Demokratie nahezubringen. Dieses Jahr nehmen an dem Projekt bundesweit an die 5000 weiterführende Schulen teil.