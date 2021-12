Niederberg in Neukirchen-Vluyn : Von der Schachtanlage zum Wohnquartier

Neukirchen-Vluyn Die RAG Montan Immobilien hat die Straßen, Kanäle und Wege im neuen Wohnquartier Niederberg weitgehend fertiggestellt. Letzte Wege und Grünanlagen auf dem ehemaligen Zechenareal folgen nach dem Winter.

Im November hat die RAG Montan Immobilien alle Straßenbaumaßnahmen im neuen Wohnquartier Niederberg 1/2/5 in Neukirchen-Vluyn abgeschlossen. Damit sind nahezu alle Baumaßnahmen in dem Wohnquartier auf der ehemaligen Kohlenlagerfläche des 2002 stillgelegten Bergwerkes Niederberg 1/2/5 beendet.

„Der erfolgreiche Abschluss der Baumaßnahmen im Wohnquartier Niederberg ist ein Beleg für unseren verantwortlichen und verlässlichen Umgang mit ehemaligen Flächen des Bergbaus in den betreffenden Kommunen. Wir haben inzwischen nahezu alle Leistungen nach den Vorgaben des Bebauungsplans erbracht und in der Stadt Neukirchen-Vluyn ein attraktives und von den neuen Bewohnern beliebtes Wohnquartier geschaffen“, betont Sandra Nierfeld, Leiterin des Bereiches Entwicklung der RAG Montan Immobilien zum Abschluss der Maßnahmen. „Die wenigen noch ausstehenden Arbeiten werden im kommenden Jahr angegangen, so dass wir auch hier selbstverständlich all unseren Verpflichtungen nachkommen.“