Bauarbeiten in Neukirchen-Vluyn : Der Leineweberplatz wird vorübergehend zur Sackgasse

Bauarbeiten in Neukirchen-Vluyn

Am 19. Juli beginnen die Bauarbeiten. Foto: dpa/Jan Woitas

Neukirchen-Vluyn Enni schließt die Erneuerung des Wärmenetzes zwischen der Rayener Straße und dem Leineweberplatz in Kürze ab. Zunächst stehen rund sechswöchige finale Arbeiten an. Umleitungen sind ausgeschildert.

Im Rahmen ihrer Erneuerungsstrategie für das 2014 in Neukirchen-Vluyn sanierungsbedürftig von RWE übernommene Wärmenetz steht die Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) vor dem nächsten Etappenziel. Mit dem Anschluss der neuen Leitungen an das städtische Wärmenetz wird Enni die Sanierung der Wärmeversorgung zwischen der Rayener Straße und dem Leineweberplatz in Kürze endgültig abschließen.