Neukirchen-Vluyn : Erneuerung des Wärmenetzes am Leineweberplatz

Im Rahmen ihrer Erneuerungsstrategie für das 2014 in Neukirchen-Vluyn sanierungsbedürftig von RWE übernommene Wärmenetz hat die Enni Energie & Umwelt Niederrhein ein wichtiges Etappenziel erreicht. Nach dem Abschluss der rund zweijährigen Bauarbeiten für ein neues Wärmenetz zwischen der Rayener Straße und dem Leineweberplatz wird Enni am 14. September mit der Einbindung der neuen Leitungen an das städtische Wärmenetz wie geplant noch vor der Heizperiode die Sanierung endgültig abschließen. „Während dieser Arbeiten steht einigen Kunden in Bereichen der Niederrheinallee, des Pastoratstraße sowie am Vluyner- und am Leineweberplatz an diesem Tag von acht bis 18 Uhr keine Wärme zur Verfügung“, habe Enni alle betroffenen Anwohner laut Enni-Bauleiter Amir Duric über diese Maßnahme auch schriftlich informiert. Seit 2019 hatte Enni das aus den 1960er Jahren stammenden Wärmenetz zwischen dem Leineweberplatz und der Rayener Straße erneuert. Dabei hatten die Monteure auch einen Teil des alten Wassernetzes ausgetauscht und das Gebiet mit Leerrohren auf eine später mögliche Verkabelung mit Lichtwellenleiterkabeln vorbereitet.