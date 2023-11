Energiewende in Neukirchen-Vluyn Enni baut vierten Solarpark am Hoschenhof

Die Energiewende am Niederrhein nimmt damit ganz nach dem Geschmack von Geschäftsführer Stefan Krämer weiter an Fahrt auf. „Es ist eine spannende Aufgabe, den großen Umbruch der Energieversorgung aktiv mitzugestalten, der durch die politisch geforderte Wärmewende weiter beflügelt wird“, sagt Krämer. Bis 2030 will der Energieexperte rund 150 Millionen Euro in neue Solar- und Windparks sowie den Ausbau der Wärmenetze oder die Stabilisierung der Stromversorgung mit dem Bau von Speichern investieren. „Durch den Solarpark Hoschenhof und die erst kürzlich erworbenen Anteile an den Windparks in Rheinberg und in der Hünxer Heide können wir nun weitere große Mengen an Ökostrom über eigene regenerative Anlagen produzieren“, sagt er.