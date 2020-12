Einzelhandel in Neukirchen-Vluyn : Late Night Shopping in Vluyn am 11. Dezember

Late Night Shopping in Vluyn am 11. Dezember

Neukirchen-Vluyn Der Werbering und die Stadt Neukirchen-Vluyn haben das Late Night Shopping initiiert. Die Geschäfte öffnen bis 21 Uhr. Ein Rahmenprogramm wird es in diesem Jahr nicht geben.

Einmal zu etwas anderer Stunde einkaufen und eine besondere Atmosphäre genießen: Vluyn macht es möglich. Der Werbering Neukirchen-Vluyn und die Stadt Neukirchen-Vluyn haben das Late Night Shopping initiiert, an dem sich zahlreiche Händler beteiligen. Am Freitag, 11. Dezember, sind daher die Türen in Vluyn bis 21 Uhr geöffnet. „Es geht uns um dreierlei“, erläutert Sabrina Daubenspeck aus dem Stadtmarketing. „Einmal natürlich um das besondere Shoppingerlebnis, das man zu einer nicht traditionellen Einkaufszeit hat. Gleichzeitig ist es wichtig, in Zeiten von Corona die Möglichkeiten zum Einkaufen auszuweiten. Mit dem Late Night Shopping wollen wir das erreichen. Und schließlich möchten wir die Neukirchen-Vluyner anregen, ihre Weihnachtseinkäufe vor Ort zu erledigen und damit den lokalen Handel zu unterstützen.“