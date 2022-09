Einzelhandel in Neukirchen-Vluyn : Einfach gut eintüten beim Heimat-Shoppen

Neukirchen-Vluyn Das Heimat-Shoppen ist zurück. Bis zum 10. September bieten zahlreiche örtliche Unternehmen nach zwei Jahren Pause wieder Aktionen, Geschenken und Extras für die Kundschaft.

Eine vielfältige und aktive Wirtschaft am Ort sei wichtig, betont Jan-Christian Schneider. „Unternehmen tragen wesentlich zur Lebensqualität in unserer Stadt bei. Sie schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, unterstützen viele Vereine, Schulen und Ehrenamtliche und sorgen darüber hinaus für lebendige Stadtteile.“ Diese bräuchten im Gegenzug natürlich auch Kunden, die dort einkaufen. Sicherlich sei so manches im Internet billiger zu haben. „Aber kein Online-Händler bietet die Beratung, das menschliche Miteinander und die soziale Funktion, die Geschäfte, Gastronomie und Fachfirmen in einer Stadt erbringen“, ist Schneider überzeugt. „Auch ein Event wie der beliebte Feierabend-Markt in Vluyn wäre ohne lebendiges Ortszentrum kaum denkbar. Er fällt am 8. September übrigens mitten in die Heimatshoppen-Woche.“