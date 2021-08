Private Initiative in Neukirchen-Vluyn : Eine zweite Bienenwiese für die Dong

Vor der noch unbegrünten neuen Wiese: (von links) Christa und Friedhelm Hinkelmann, Diethelm Keesen und Jayson Mazerolle. Foto: Sabine Hannemann

Neukirchen-Vluyn Bei Familie Hinkelmann verwandelt sich mit vereinten Kräften eine Brachfläche in ein Paradies für Insekten. Imker Jayson Mazerolle ist mit von der Partie. Er freut sich schon auf den „Donger Honig“.

Genau 1683 Quadratmeter Ackerboden geben sich ab sofort insektenfreundlich. „Und das mehrjährig“, ergänzt Diethelm Keesen, der für die Vorbereitung des Bodens und die Einsaat sorgte. Für eine große landwirtschaftliche Profimaschine ein Klacks, aber zugleich wegen der kleinen Fläche auch eine Herausforderung, „aber machbar“, so der Donger Lohnunternehmer. Angefangen hatte dieses kleine Naturprojekt über eine Ebay-Kleinanzeige, wie Jayson Mazerolle erzählt. Er lebt mit seiner Familie in der Dong. „Im Netz hatte ich gelesen, dass jemand abgelagertes Holz verkauft und seine Schreinerwerkstatt auflöst“, erinnert er sich. Um so erstaunter war er, dass der Anbieter in Dong und in unmittelbarer Nähe wohnt.

Nachdem der Kauf abgeschlossen war, kamen die Männer ins Gespräch – auch über eine brachliegende Wiese in der Nähe des Hauses am Vorsselsweg. „Das war früher eine reine Kuhwiese“, sagt Friedhelm Hinkelmann über die Brachfläche. Für den Hobbyimker Mazerolle ein ideales Terrain für fleißige Bienen, wie er schnell feststellte. Gemeinsam mit Diethelm Keesen wurde die Fläche bearbeitet, rund 350 Tonnen Mutterboden abgefahren und entsprechend mit einer Wildblumenmischung eingesät.

„In diesem Jahr wird eher wenig blühen, aber dann ab Frühjahr viel“, so Keesen. Mit den ersten warmen Temperaturen plant Hobbyimker Jayson, dort bis zu fünf Bienenstöcke aufzustellen. Gleichzeitig bietet die Fläche anderen Wildtieren Schutz und Deckung.

Friedhelm und Christa Hinkelmann hat die Verwandelung der ehemaligen Kuhwiese in eine Bienenweise, die im nächsten Jahr in die erste Blüte kommen wird, richtig Spaß gemacht. „Wir hätten sonst nichts mehr mit der Fläche gemacht. Wir sind gespannt und können jetzt beim Wachsen zusehen“, meint das Ehepaar. Die Pläne gehen noch weiter, denn in der nächsten Saison soll unter dem Label „Donger Honig“ geschleudert werden.

Für Jayson Mazerolle ist es mittlerweile die zweite Blumenwiese, die für Bienen und andere Insekten dort angelegt wurde. An anderer Stelle steht ebenfalls noch Arbeit an. Mazerolle und die Donger Kartoffelhelden, wie sich die familiäre Nachbarschaft nennt, wollen Nisthilfen für Störche aufstellen. Bereits in diesem Frühjahr wurden Störche bei ihrer Suche nach einem Nistplatz über der Dong gesichtet.

(sabi)