Kriminalität in Neukirchen-Vluyn

Was genau die Zeugin in diesen frühen Morgenstunden gehört hatte, stellte sich tagsüber gegen neun Uhr heraus, als der Inhaber zu seinem Laden an der Niederrheinallee kam. Eine Fensterscheibe war verkratzt und gesprungen und teilweise herausgelöst. Die Täter gelangten jedoch augenscheinlich nicht in das Geschäft, berichtete die Polizei.