Kriminalität in Neukirchen-Vluyn Einbrecher stehlen 200 Ipads aus Schule

Bei der Kriminalpolizei im Kreis Mettmann gibt es inzwischen eine Ermittlergruppe, die sich schwerpunktmäßig mit Tablet-Diebstählen aus Schulen beschäftigt. Auch das Landeskriminalamt sei eingeschaltet, sagte Daniel Uebber, Pressesprecher der Kreispolizei in Mettmann. Hintergrund ist eine Serie von Einbrüchen in Schulen in Langenfeld, bei denen insgesamt mehrere Hundert iPads gestohlen wurden. „Die Täter wissen, dass Schulen digital aufrüsten und dass Schulgebäude oft nicht so gut gesichert sind.“ Die Stadt Langenfeld sei dazu übergegangen, die Geräte nicht mehr in Schulen, sondern an einem externen Ort in einem Tresor aufzubewahren. „Seither ist Ruhe.“ Mitte September sei die Einbruchserie abgerissen.