Kriminalität in Neukirchen-Vluyn Einbrecher von Wachmann in Bankfiliale überrascht - Täter flüchtet

Am frühen Freitagmorgen (14. April) ist ein Unbekannter über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume einer Bankfiliale an der Poststraße eingedrungen. Dabei löste er den Alarm aus. Mitarbeiter eines Wachdienstes konnten den Mann gegen 2.40 Uhr noch in der Bankfiliale im Bereich der Kundenschließfächer sehen.