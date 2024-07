Kriminalität in Neukirchen-Vluyn Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Kiosk

Tabakwaren haben Einbrecher aus einem Kiosk an der Scherpenberger Straße in Neukirchen-Vluyn entwendet. Der oder die Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3./4. Juli), irgendwann in der Zeit zwischen 20.45 und 8.25 Uhr, in den Kiosk ein. Sie hebelten die Eingangstür auf.