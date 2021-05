Ehepaar Hölz aus Neukirchen-Vluyn : Seit 50 Jahren durch dick und dünn

Neukirchen-Vluyn Das Ehepaar Hölz engagiert sich seit vielen Jahren für die Bosnienhilfe. Nun feierten sie Goldhochzeit – obwohl Ursula Hölz eigentlich nie heiraten wollte.

Am 21. Mai feierte das Ehepaar Hölz die Goldene Hochzeit. Hätten sich die Beiden damals nicht gefunden, wäre wohl die Bosnienhilfe – so wie sie heute existiert – nicht entstanden. Kennengelernt haben sie sich im Kinderdorf Maria in der Drucht im Duisburger Süden. Dort arbeitete Ursula Hölz (geborene Kloe) nach ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin, Hortnerin und Heimerzieherin in Berlin. „Ich wurde dort von jetzt auf gleich ‚Mutter’ von 13 Kindern. Das jüngste Kind war erst drei Monaten alt und das älteste 15 Jahre“, erzählt Ursula Hölz. „Das war auch der Hauptgrund, warum ich eigentlich nie heiraten wollte.“ Doch dann trat Heribert in ihr Leben. Nach seiner Ausbildung an der Höhere Fachschule für Sozialarbeit verschlug es ihn ebenfalls in das Kinderdorf Maria in der Drucht. „Unter anderem gab ich dort Blockflötenunterricht. Ich bin Autodidakt. Das Blockflötenspielen habe ich mir als Kind selbst beigebracht“, so Heribert Hölz. Dennoch beherrschte er das Instrument so gut, dass er rund 35 Jahre lang in der Jugendmusikschule in Mülheim als Musiklehrer tätig war.