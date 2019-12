Neubau Gemeindehaus : Ein großes Haus für die ganze Gemeinde

Die Türe zum neuen Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde in Neukirchen öffnete sich am Sonntag: Pfarrer Frank Rusch und Architekt Philipp von der Linde luden ins neue Heim ein. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Am Sonntag wurde das neue evangelische Gemeindehaus an der Neukirchener Bruchstraße eingeweiht. Die Kirchengemeinde reagierte begeistert auf das Gebäude. Die Baukosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro.

Von Sabin Hannemann und Sabine Hannemann

Sehnsüchtig war auf diesen Tag in der Kirchengemeinde Neukirchen gewartet worden. Gestern war es endlich soweit. Die Gemeindeglieder erhielten ihr neues, multifunktionales Gemeindehaus an der Bruchstraße, direkt neben der Dorfkirche. Einem Ort, „an dem Glaube und Zweifel sich begegnen. Wenn hier gebetet, gesungen und gefeiert wird, dann haben wir alles richtig gemacht“, sagt Pastor Frank Rusch vor dem dicht gedrängten Publikum. Die Sonne schien dazu und galt daher als gutes Omen bei der Veranstaltung. Superintendent Wolfram Syben erinnerte an die Wege der Entscheidung, an das Loslassen der Johanniskirche in Rayen, den Abriss der Friedenskirche und im Dorf Neukirchen den des alten Pfarrhauses. Der schmerzhaften Seite stellte er die Freude über das Neue entgegen.

„Der anstrengende Weg der Gemeinde war geprägt vom Ringen um den besten Weg“, so Syben. Presbyterin Ulla Ehrmann betonte, die Tragweite und das Wagnis eines Neustartes. Die Entscheidung, sich neu zu orientieren, sei das Mutigste gewesen, zumal es zu Kontroversen in der Gemeinde geführt habe. Hauptkriterium für den neuen Weg: Der Wandel der Gesellschaft und alte Gebäude. Von ursprünglich 11.000 Gemeindegliedern um 1970, pendelte sich ihre Zahl auf heute 5400 ein. Der Abriss im Herbst 2017 läutete zusammen mit der Dorfkernsanierung eine spannende Bauphase ein. „Das passte alles gut zusammen“, so Bürgermeister Harald Lenßen. Von einem Leuchtturmprojekt sprach Lenßen. „Das multifunktionale Gemeindehaus ist eine Chance für die Kirchen- und Stadtgemeinde.“ Rund 250 Quadratmeter groß ist das zweigeschossige Gebäude mit Versammlungsmöglichkeiten für 99 Menschen im unteren Bereich, Büros, Küche und Sanitärräumlichkeiten. Der Keller des Pfarrhauses ist Bestandteil des Neubaus und wurde nach entsprechender Ertüchtigung zum Archiv ausgebaut. „Für mich war die Planung auf einem eigentlich freien Grundstück die eigentliche Herausforderung“, verriet Architekt Philipp von der Linde. „Ein Archtitekt ist nur so gut, wie sein Bauherr und seine Bereitschaft, an den Planungen mitzuwirken“, so von der Linde. Rund 30 Sitzungen hat der Bauausschuss der Kirchengemeinde sich mit seinen Ideen eingebracht und alles auf die Schienen gehoben. Dabei war das Thema „Gemeindegeschichte“ wesentlicher Bestandteil.

Info Das erste Gemeindefest steht im Juni an Kosten Rund 1,5 Mio. Euro kostete das Gesamtprojekt, das über den Verkauf des Johanniskirche finanziert wurde. Das neue Gemeindehaus verfügt über einen großen Versammlungsraum für 99 Menschen. Am 14. Juni 2020 feiert die Kirchengemeinde ihr erstes Gemeindefest.