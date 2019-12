Musik in Neukirchen-Vluyn : Ein fröhliches Jubilate in der Dorfkirche

Seit zehn Jahren tritt der gemischte Chor „CHORact“ regelmäßig in der Vluyner Dorfkirche auf. Grund genug, zu feiern.

Seit zehn Jahren verwöhnen die Sängerinnen und Sänger von „CHORact“ ihr Publikum mit stimmungsvollen Konzerten. Mit einem festlichen „Jubilate“ und „Halleluja“ feierten sie dieses Ereignis bei ihrem jüngsten Konzert. Der Auftritt gehört fest ins Programm der evangelischen Kirche, so dass volle Kirchbänke die Normalität sind. 22 Sängerinnen und Sänger gaben den Ton unter der Leitung von Kirchenmusikerin Claudia Naujocks an und verzauberten das Publikum in Windeseile. Die beliebtesten Konzerttitel aus Sommer-, Herbst- und Weihnachtskonzerten aus zehn Jahren standen zunächst im Mittelpunkt. So erklangen „Music in you“, „Spirit of Places“ und „The Night, that Christ was born“. Hinzu kam unter anderen das französische „Dirait-on“ mit dem Text von Rainer-Maria Rilke und der Vertonung durch den bekannten amerikanischen Komponisten Morten Lauridsen. Auch der zweite Teil des Konzertes war geprägt vom spannenden Wechsel zwischen klassisch und modern.

Klassisch vertonte Lieder, teils zu alten Melodien, so aus Frankreich oder zu die „Air“ von J.S. Bach, brachten die tiefe Sehnsucht nach Frieden und Erlösung zum Ausdruck. Als besonderes Highlight gab es drei Lieder, begleitet von einem Streichquartett. Darunter das inzwischen sehr bekannte und beliebte „The Ground“ aus der Sunrise-Mass vom norwegischen Komponisten Ola Gjeilo. Emma v.d. Groehlen-Müller, Juliane Kollmann-Rusch, Frauke Reinders und Claudia Weissman waren die Mitspielerinnen der gefühlsbetonten Stücke, gemeinsam mit dem Pianisten Jan Stenzel. Er begleitet den Chor auch sonst kunstvoll und ausdrucksstark. Den Rhythmus unterstützte Andrea Mürmann routiniert und abwechslungsreich an den Percussioninstrumenten. Das Zusammenspiel der männlichen wie weiblichen Stimmen erwies sich erneut als perfekt und zeigte einmal mehr das musikalische Können wie die Bandbreite an stimmungsvollen Liedern. Ein Jahrzehnt kontinuierlicher Chorarbeit ist an sich schon eine Hausnummer. Hervorgegangen ist der Chor aus einem Doppelquartett, das ab 2008 zunächst Gottesdienste und andere Projekte begleitete. Der Funke sprang schnell über und riss andere mit. „Going for Christmas“ lautete der Titel des ersten Konzertes, das damals schnell für Begeisterung sorgte. Es war durch die englischsprachigen Liedern, Gospels und Werke zeitgenössischer Komponisten in seiner Konzeption anders aufgestellt. Eine mutige Entscheidung, die Chorleiterin Naujocks damals mit ihrem Chor traf. „Wir wollten Gospels singen und so ein wenig moderne Lieder einbringen“, so Naujocks im Rückblick. Bleibendes Element aller Konzerte ist die Einführung in die Liedtexte durch die Chormitglieder. Diese wird durch Power-Point-Präsentationen unterstützt. Am Ausgang wurde für die Organisation „Avega“ gesammelt. Das Geld ist bestimmt für verwitwete Frauen in Ruanda, die Opfer des Massakers wurden. Mitbegründerin Esther Mujawajo-Keiner berichtete dazu von ihrer Arbeit.