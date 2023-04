Jubiläum in Neukirchen-Vluyn Erziehungsverein ehrt engagierte Pädagogin

1998 startete die heute 46-Jährige in ihrem Anerkennungsjahr als Erzieherin in der Jugendhilfe des Erziehungsvereins im Andreas-Bräm-Haus. 17 Jahre prägte sie dort in der Gruppe Pelikan die pädagogische Arbeit. In einer gemeinsamen Laudatio ehemaliger und aktueller Kolleginnen und Kollegen kam die große Wertschätzung für den Menschen und die Pädagogin Mona Laakmann zum Ausdruck: „Du warst Wegbegleiterin, Mentorin, sprühend und kreativ, mit einem bärenstarken Willen, oftmals der Fels in der Brandung und mit einem Tempo im Leben unterwegs, bei dem so manchem Kollegen schnell die Puste ausging. Und auch nach 25 Jahren brennst du noch für deinen Job und hast vor allem immer die Menschen, die uns anvertraut sind, im Blick.“