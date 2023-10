Sie lernten sich auf einem Reiterball kennen Karl-Heinz und Gisela Florenz feierten Goldhochzeit

Am 3. Oktober 1973 schlossen Gisela und Karl-Heinz Florenz den Bund fürs Leben. 50 Jahre Ehe haben die beiden hinter sich und feierten nun ihre Goldene Hochzeit. Kennengelernt hat sich das Paar 1970 auf einem Reiterball in Kempen. Dort traf Karl-Heinz Florenz auf Gisela Florenz, die damals in St. Tönis wohnte. Er wurde sofort auf sie aufmerksam, erhielt aber einen Dämpfer von begleitenden Freunden: „Mach dir keine Hoffnungen, bei der hast du eh keine Chancen.“