Gesundheitssystem in Neukirchen-Vluyn „Zurzeit stellen noch nicht alle Ärzte E-Rezepte aus“

Seit Anfang des Jahres ist das E-Rezept in Deutschland Pflicht. Die Bundesregierung hat die alten „rosa Zettel“ durch das E-Rezept ersetzt, da Patientinnen und Patienten dadurch schneller und leichter an die Medikamente kommen sollen. Zudem sollen mithilfe des E-Rezepts fehlerhafte Rezepte seltener werden, da diese automatisch auf Vollständigkeit überprüft werden. Das E-Rezept wird vom Arzt in eine App auf dem Smartphone oder auf die Krankenkassenkarte übertragen. Der Apotheker kann dann mit einem Scanngerät das Rezept einscannen und die Medikamente ausstellen.