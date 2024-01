Jecke in Neukirchen-Vluyn, Moers und Kamp-Lintfort Rotes Kreuz ruft an Karneval zur Blutspende auf

Die nächsten Termine in der Region sind Dienstag, 30. Januar, 9.30 bis 18.30 Uhr im DRK-Haus, Gohrstraße 74 in Kamp-Lintfort; Freitag, 2. Februar, 15 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus St. Ida, Eicker Grund 102 in Moers; Dienstag, 6. Februar, 15 bis 19.30 Uhr im Katholischen Pfarrheim St. Ludger, Bahnhofstraße 18 in Moers; Freitag, 9. Februar, 14.30 bis 19 Uhr, im DRK-Haus der Familie, Leineweberplatz 10 in Neukirchen-Vluyn; und Mittwoch, 14. Februar, 15 bis 19 Uhr im DRK-Haus, Gohrstraße 74 in Kamp-Lintfort.