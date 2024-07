Erste Infos zur Parade Dritter CSD in Neukirchen-Vluyn findet am 31. August statt

Christian Pelikan von den Grünen erklärt in einer Pressemitteilung, warum der CSD in Neukirchen-Vluyn immer noch so wichtig ist: „Der Christopher Street Day steht für Vielfalt, Liebe, Respekt, Selbstbestimmung und Akzeptanz und gegen jede Art von Diskriminierung! Insbesondere in unserer ländlich geprägten Region hat die Queere-Community leider immer noch mit Vorurteilen und Diskriminierung zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, den CSD weiterhin in Neukirchen-Vluyn zu begehen.“