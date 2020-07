Polizeibeamter bei Festnahme in Neukirchen-Vluyn verletzt : Drei Männer randalieren in Flüchtlingsunterkunft

Das Themenfoto zeigt einen Polizeibeamten mit Handschellen an einem Streifenwagen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neukirchen-Vluyn Randale in der Flüchtlingsunterkunft Am Hugengraben: Drei möglicherweise alkoholisierte Männer sollen in Streit geraten sein. Bei der Festnahme wehrten sich die Streithähne und verletzten einen Polizeibeamten. Auch auf der Wache in Moers gaben die Männer keine Ruhe. Ihnen wurden Blutproben entnommen.

