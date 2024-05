Nachruf auf Fritz Marx in Neukirchen-Vluyn Ehemaliger Bezirksdienstbeamter im Alter von 66 Jahren gestorben

Wie ein Pressesprecher der Kreispolizei Wesel mitteilt, ist der Bezirksdienstbeamte am 9. August 1957 in Neukirchen-Vluyn geboren. Am 1. Oktober 1975 ist er in den Dienst der Polizei NRW eingetreten, seit 1981 ist er bei der Behörde im Kreis Wesel, 2006 nahm er seinen Dienst als Bezirksdienstbeamter in Neukirchen-Vluyn auf. 2018 ging er im Alter von 62 Jahren schließlich in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde Jörg Hackstein.