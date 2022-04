Aktion in Neukirchen-Vluyn : Dorfmasche hält im Projektzimmer die Stellung

Aktion in Neukirchen-Vluyn

Wegen des schlechten Wetters musste in das Projektzimmer ausgewichen werden. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-vluyn Wetterbedingt musste die Erstausgabe vom Markt der Möglichkeit im Dorf Neukirchen abgesagt werden. Das Team der Dorfmasche hielt durch und lud ins Projektzimmer ein. Die Mitglieder arbeiten an einem neuen Projekt.

Sozusagen „vom Winde verweht“ wurde der Markt der Möglichkeiten im Dorf Neukirchen. Die Neuauflage des beliebten Marktes wurde von städtischer Seite aufgrund des recht stürmischen Wetters am Donnerstag abgesagt. Im Vorfeld hatten sich wegen der unsicheren Wetterverhältnisse die verschiedenen Aussteller abgemeldet. „Endlich wieder Markt der Möglichkeiten, und dann so etwas“, sagte eine enttäuschte Besucherin. Nur die Dorfmasche hielt die Stellung, denn das Projektzimmer, Kreativraum in der Nähe von Rossmann, bot den perfekten Rahmen. Im doppelten Sinn wurde die Dorfmasche dem aktuellen Motto „Ach, du dickes Ei“ gerecht.