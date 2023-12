Glaube in Neukirchen-Vluyn Dorfkirche Neukirchen hat endlich ein Kreuz

Die Kirchengemeinde in Neukirchen hat am vergangenen Sonntag, dem dritten Advent, einen besonderen Gottesdienst erlebt. Denn in feierlichem Rahmen wurde im Anschluss an die Messe ein Kreuz im Altarraum der Dorfkirche, eines der ältesten Gotteshäuser am Niederrhein, enthüllt, das fortan das Mittelfenster schmückt. Zur Freude aller, die zu diesem besonderen Anlass gekommen waren.