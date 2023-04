Angebot für Menschen „60 plus“ in Neukirchen-Vluyn Dorffunk-App soll Senioren vernetzen

Da war dieser ältere Herr, der den Bürgermeister in einer Sprechstunde fragte, wo man denn in Neukirchen-Vluyn Boule spielen könne. Ralf Köpke konnte dem Mann mit einer Auskunft helfen, ebenso wie einem anderen, der auf der Suche nach einer Skatrunde war. Natürlich können sich Senioren mit solchen und ähnlichen Fragen auch weiterhin an den Bürgermeister wenden. Sie können aber auch die neue App nutzen, die die Stadt speziell für Senioren auflegt. Die App informiert über Veranstaltungen, hält Wissenswertes bereit, macht einen „Plausch“ mit anderen Nutzern möglich und verfügt über Funktionen wie „Suche“ und „Biete“ – alles speziell auf die Gruppe „60 plus“ zugeschnitten. „Neukirchen-Vluyn will eine Stadt für alle Menschen sein, auch für ältere“, sagte der Bürgermeister am Donnerstag über das Ziel des Projekts. Viele Menschen litten im Alter an Vereinsamung. „Diese Zielgruppe ist uns wichtig.“