Stadtentwicklung in Neukirchen-Vluyn Dorf-Spielplatz an der Hochstraße ist eröffnet

Vertreterinnen und Vertreter des Tiefbau- und Grünflächenamtes informierten am Samstag außerdem zu den weiteren Baumaßnahmen in Neukirchen wie die am Grafschafter Platz, an der Lindenstraße und der Markt- und Spielfläche „Am Markt“, ehemals Hindenburgplatz. Für Hungrige hatte die Dorfmasche am Projektzimmer frischgebackene Waffeln und Kaffee im Angebot.