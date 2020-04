Festival in Neukirchen-Vluyn : Dong Open Air wird auf 2021 verschoben

Festival in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die 20. Ausgabe des Festivals auf der Halde Norddeutschland wird wegen der Corona-Krise auf den Zeitraum vom 8. bis 10. Juli 2021 verschoben. Alle bereits verkauften Dong-Tickets behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit für den neuen Termin und werden auch nicht von möglichen Preiserhöhungen betroffen sein.

Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Stadt Neukirchen-Vluyn viele Veranstaltungen bis in den Oktober hinein nicht genehmigen. Dazu zählt auch die 20. Auflage des Dong Open Airs, die nun um ein Jahr verschoben wird. „Auch wenn dies für uns, die bestätigten Künstler, unsere Partner und alle Besucher natürlich eine traurige Nachricht ist, so begrüßen wir dennoch die Tatsache, dass wir nun eine Entscheidung haben und damit beginnen können, unseren Plan B in die Tat umzusetzen“, teilt Sebastian Arnold vom Dong Kultur mit.