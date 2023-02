Karneval in Neukirchen-Vluyn Diesen Weg nimmt der Rosenmontagszug

) Wie berichtet, kann der Rosenmontagszug in diesem Jahr wieder stattfinden. Die beiden Karnevalsgesellschaften KG Blau-Weiße Funken Neukirchen-Vluyn und die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge Rot-Weiß laden gemeinsam dazu ein. Bereits um 11 Uhr stellen sich die Wagen und Fußgruppen am Neukirchener Ring auf, bevor der Zug sich pünktlich um 13.11 Uhr in Bewegung setzt.