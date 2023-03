Lebensmittelausgabe in Neukirchen-Vluyn Diebe stehlen zwei Paletten mit Multivitaminsaft von Tafel

Diebe haben die Tafel in Neukirchen-Vluyn bestohlen. Wie die Polizei im Kreis Wesel mitteilt, fiel einem Mitarbeiter am Dienstag gegen 10.35 Uhr auf, dass zwei Paletten mit Multivitaminsaft fehlten. Vermutet wird, dass sich die Täter am Wochenende Zugang zum Gelände der Lebensmittelausgabe an der Hans-Böckler-Straße verschafft und dort die Ware aus einem Lager gestohlen haben.