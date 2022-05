Kultur in Neukirchen-Vluyn : Zwölf Veranstaltungen für 2023 geplant

Mit Wolfgang Trepper endet am 12. November das diesjährige städtische Kulturprogramm. Die nächste Spielzeit ist bereits in Planung. Foto: Ingo Boelter

Neukirchen-Vluyn Die städtische Spielzeit für das nächste Jahr ist in Planung. Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Thema und will das Kulturprogramm für 2023 beschließen.

Von Sabine Hannemann

Die Planungen für das städtische Kulturprogramm 2023 in Neukirchen-Vluyn sind bereits in vollem Gange, müssen aber so genannte Altlasten berücksichtigen. Bekanntlich hat die Pandemie Schneisen in das kulturelle Leben geschlagen, inklusive finanzieller Auswirkungen. Veranstaltungen wurden Corona bedingt abgesagt und verschoben. Oder die Coronaschutzverordnung gab die Anzahl der Gäste vor.

Aufgrund der Vorgaben war beispielsweise eine Belegung von bis zu 357 Sitzplätzen in der Kulturhalle erlaubt, wovon in diesem Jahr die ersten drei Veranstaltungen betroffen waren. Die volle Kapazität von 464 Sitzplätze konnte daher nicht ausgeschöpft werden. Für das Haushaltsjahr 2021 waren beispielsweise Ausgaben in Höhe von 5100 Euro eingeplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur Einnahmen in Höhe von 2407 Euro erzielt werden. Rückblick: 2020 konnten in Neukirchen-Vluyn von neun geplanten Veranstaltungen lediglich drei durchgeführt werden, sechs mussten auf 2021 und 2022 verlegt werden.

Info Herausforderungen für die Branche Personalmangel und Kosten Die Veranstaltungs- und Festivalbranche steht aktuell vor Herausforderungen. Wurden anfänglich pandemiebedingt Auftritte abgesagt, nennen Veranstalter derzeit enorm steigende Produktionskosten sowie Personalmangel als Probleme. Kulturprogramm Die im städtischen Kulturprogramm für Dezember 2021 geplanten Veranstaltungen mit Jochen Malmsheimer und Wilfried Schmickler fanden nicht statt, sondern werden 2023 nachgeholt. Die vier in 2021 durchgeführten Veranstaltungen wurden von insgesamt 1.439 Personen besucht. Zum Vergleich 2020: drei Veranstaltungen besuchten 916 Personen.

Für die laufende Spielzeit hat sich die Stadt in Absprache mit der Agentur XXL-Eventmarketing bei den Planungen der Veranstaltungsterminen wegen der Pandemie auf acht Auftritte beschränkt. Auf drei Auftritte kann sich das Publikum ab September freuen. Am 3. September kommt Bernd Stelter nach Vluyn, am 15. September Herbert Knebels Affentheater. Mit Wolfgang Trepper endet am 12. November die diesjährige Spielzeit.

Nun ist das Programm für das kommende Jahr in Planung und steht zugleich vor Herausforderungen. Verschobene oder abgesagte Termine müssen berücksichtigt werden. Gleichzeitig können die Künstleragenturen erst nach der Terminplanung der Fernsehsender die Live-Auftritte ihrer Künstler und Künstlerinnen konkretisieren. Schon jetzt sind einige Termine für den Auftrittsort Kulturhalle bekannt. Freuen kann sich das Publikum wieder auf die Großen der Szene, die mit ihren aktuellen Programmen in Vluyn auftreten werden.