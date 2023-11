Flüchtlingskrise, Antisemitismus und Asylverfahren MIT schreibt offenen Brief an Friedrich Merz

Neukirchen-Vluyn · Michael Darda hat zusammen mit seinem politischen Freund Peter Erl ein Schreiben an den Parteivorsitzenden der CDU verfasst. Darin geht es etwa um den Mangel an Arbeitskräften, die Asylpolitik oder den wachsenden Judenhass in Deutschland. Was die MIT von Merz fordert.

18.11.2023 , 11:00 Uhr

Michael Darda, ehemaliger Vorstand der MIT in Neukirchen-Vluyn, hat zusammen mit seinen Kollegen einen Brief an Friedrich Merz verfasst. Foto: MIT Niederrhein

(lst) „In unserer Republik läuft es im Moment nicht gut“, ist Michael Darda, ehemaliger Vorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), der Meinung. „Seit fast zwei Jahren überwiegen die negativen Gedanken, überwiegt die Sorge um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Ein Grund dafür sind natürlich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen und die zunehmende Zahl von Autokraten, die die Politik bestimmen“, heißt es in einer Mail an unsere Redaktion. Aus diesem Grund hat Darda mit seinem politischen Freund Peter Erl, ehemaliges Mitglied des Bundesvorstandes der MIT, zusammen einen Brief an Friedrich Merz, Parteivorsitzender der CDU, geschrieben. Daneben gingen weitere Schreiben an Markus Söder, Ministerpräsident Bayerns, Carsten Linnemann, stellvertretender Parteivorsitzender der CDU, Gitta Connemann, Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB) und Sebastian Brehm, Bundestagsabgeordneter. In dem Schreiben heißt es relativ zu Beginn: „Es brodelt überall. Da die Unternehmer/die Unternehmen ein wesentlicher Teil dieser Gesellschaft sind, brodelt es auch im Mittelstand. Arbeitskräfte: Fehlanzeige. Im Gegenteil: Unsere Sozialsysteme sind inzwischen überlastet. Einige von uns sind schon im gesetzten Alter. Niemand kann sich daran erinnern, schon einmal eine derartig hilflose, ja inkompetente Bundesregierung erlebt zu haben; und die FDP ist mittendrin.“ An anderer Stelle geht es um den derzeitigen Antisemitismus in Deutschland: „Wo wir in unserer Gesellschaft inzwischen stehen, zeigen die Demonstrationen gegen die Juden auf unseren Straßen. Hass wird gesät und Gewalt wird von diesen von der Politik ‚eingeladenen‘ Migranten angewendet. Wir haben nicht den Eindruck, dass unser Rechtsstaat noch in der Lage, ist eine Wende herbeizuführen. Die Innenminister der Länder sehen sich außerstande eine solche Demonstration zu verbieten. Wenn es tatsächlich keine Handhabe dazu gibt, dann müssen die Gesetze geändert werden.“ Auch Forderungen nach einem „sofortigen Stopp der katastrophalen Flüchtlingsströme“ und einem schnelleren Abschließen von Asylverfahren werden in dem Brief geäußert. Die MIT wünscht sich mehr Mut von der CSU/CDU, klarere Positionierungen und – notfalls – auch härtere Konsequenzen gegenüber einzelnen Parteimitgliedern. Die Politiker müssten laut werden, denn wer schweige, mache sich mitschuldig an den Folgen der aktuellen Politik, heißt es von der MIT. „Das sind Forderungen, die generationsübergreifend von allen Bevölkerungsschichten an uns herangetragen werden“, heißt es zum Ende des Briefs.

(lst)