Heavy Metal in Neukirchen-Vluyn : Die Metaller erklimmen den Dong-Berg

Neukirchen-Vluyn Seit 2001 gibt es das dreitägige Metal-Festival auf der Halde in Norddeutschland. Dieses Jahr geht es in die 19. Runde.

Die Himmelstreppe ist jedoch wegen des Festivals gesperrt. Also keine „Stairway to Heaven“. Die Festivalbesucher machen sich stattdessen auf den beschwerlichen, langen Weg nach oben. Also eher ein „Highway to Hell“. Denn viele sind schwer beladen – mit Campingausrüstung, Lebensmitteln und Paletten voller Getränke. „Wir haben ungefähr 30 Minuten bis nach oben gebraucht“, sagt Kristin Fuchs, eine Besucherin des Festivals. Manche haben sich aber auch kreative Transportmöglichkeiten ausgedacht: Einer bringt sein Gepäck mit einem Anhänger an einem Rasenmäher auf das Festivalgelände. Alternativ kann man auch für drei Euro den Transportbus nach oben nehmen. Einmal angekommen, hält man zunächst Ausschau nach einem geeigneten Campingplatz. Das ist gar nicht so leicht, denn schon sehr früh sind viele Plätze belegt; besonders die, die direkt am Bühnenbereich liegen. „Der Aufbau der Zelte ging bei uns dann relativ schnell. Wir sind durch andere Festivals allerdings auch schon geübt darin“, sagt Fuchs.