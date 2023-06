Brauchtum in Neukirchen-Vluyn Die Klompenkirmes ist gestartet

Bürgermeister Ralf Köpke hat am Freitag mit dem traditionellen Fassanstich die viertägige Vluyner Klompenkirmes eröffnet. Mittendrin der noch amtierende Klompenkönig Kurt mit seiner Königin Petra. Beim Klompenball am Montag, dem Höhepunkt der Kirmes, wird ein neuer König die Insignien, nämlich die 3,5 Kilogramm schwere Kuhkette, in Empfang nehmen. Wer Klompenkönig wird, gilt vor der Kirmes als bestgehütetes Geheimnis. Eine besondere Ehre wurde Guido Lohmann, Chef der Volksbank Niederrhein, zuteil. Erstmals wurde die Miniaturausgabe des Klompendenkmals, das seit 2007 auf dem Schulplatz steht, vergeben. Die Plastik stammt vom Künstler Ivica Matijevic. Es zeigt zwei Paar Holzschuhe in Originalgröße, die auf einer schrägen Bronzeplatte montiert sind. „Als Klompenfreunde bedanken wir uns bei Guido Lohmann und der Volksbank für das stetige Sponsoring. So können wir unser Brauchtum leben und weitergeben“, freute sich Holger Teller, Chef der Klompenfreunde. Spontan erklang ein dreifaches ‚Vluynsche op Klompen‘.