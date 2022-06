Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Ferienspiele sorgen zwei Wochen lang für Spaß

Vor der Stadtbücherei wurden die Schüler der Pestalozzi-Schule zu den Ferienspielen durch den Bürgermeister begrüßt. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Vor der Neukirchener Bücherei eröffnete Bürgermeister Ralf Köpke die Ferienspiele. Die Grafschafter Diakonie Treff 55 hat nach zweijähriger Pause wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Die einen freuen sich auf den Ausflug ins Irrland, andere auf Schloss Beck und vor allem auf die Busfahrten zu den ausgesuchten Orten. 45 Grundschulkinder werden zwei Wochen lang viel erleben und zu erzählen haben. Auch können sie neue Freundschaften knüpfen. Jedes Ferienkind trägt als Erkennungszeichen einen Button.

Der Treff 55 der Grafschafter Diakonie hat für die ersten beiden Ferienwochen ein spannendes Programm zusammengestellt. Jeder Tag verspricht Abwechslung pur. Ausflüge, sportliche Aktivitäten, ein Zoobesuch, der Besuch vom Schiffshebewerk oder ein Tag im Tier-und Naturpark Brüggen stehen auf dem Programm. Die Abschlussfahrt führt am 8. Juli zum Schloss Beck, dem Freizeitpark in Bottrop. Also zehn Mal Abenteuer pur in der Region und darüber hinaus. Der Besuch vom Irrland bei Kevelaer zählt dabei zu den Highlights. Die Attraktionen der bäuerlichen Erlebniswelt haben in der Vergangenheit immer hoch gepunktet. Sieben pädagogische Fachkräfte sind im Einsatz und machen das Ganze rund.

Am Montagmorgen eröffnete Bürgermeister Ralf Köpke offiziell die Ferienspiele. Zu sehen gab es in der Neukirchener Bücherei einen Film, zu entdecken die Regale der Bücherei inklusive der Bücherei der Dinge und zu erobern einen nahe gelegenen Spielplatz. Der erste Ferientag endete gegen 13.30 Uhr. „Wir sind froh, in diesem Jahr wieder etwas anbieten zu können“, sagt Anneke von der Veen vom Treff 55. Zwei Jahre pausierte das Angebot Pandemie bedingt und fand nicht statt. „Um aber die Eltern in der Ferienzeit zu entlasten haben wir in dieser Zeit für ein Ogata-Angebot in den Schulen gesorgt.“