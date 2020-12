Engangement in Neukirchen-Vluyn : Heimatpreis für die Dorfmasche

Neukirchen-Vluyn Die Dorfmasche konnte erneut einen Preis einheimsen. Nach dem Heimatpreis des Kreises Wesel erhalten die emsigen Damen nun auch den Heimatpreis der Stadt.

Den 1. Preis und ein Preisgeld von 2.500 Euro erhält die Dorfmasche. Die Ehrenamtlichen haben, so heißt es in der Begründung, mit ihrer Arbeit auf der Landesgartenschau begeistert und so Anreize für Besucher geschaffen, nach Neukirchen-Vluyn zu kommen. Auch für Bürgerinnen und Bürger waren die großflächigen Blütenfelder mit gehäkeltem Mohn und Flachs, speziell in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen, eine Anregung, die eigene Stadt neu zu entdecken. Nicht zuletzt sind die gemeinsamen Aktionen ein Beispiel von Gemeinschaft und übergreifendem Engagement, z. B. mit Menschen der Partnerstädte, die ebenfalls an dem Tipi, das auf der Landesgartenschau aufgestellt war, mitgewirkt hatten.