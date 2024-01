Integration in Neukirchen-Vluyn mit der Grafschafter Diakonie Geselligkeit hilft bei Sprachbarrieren

Beim Sprachcafé in Neukirchen-Vluyn geht es nicht um korrekte Grammatik oder darum, ob jemand bereits gut Deutsch sprechen kann. Vielmehr möchte die gesellige Runde vor allen Dingen eines vermitteln: Lockerheit. „Wir wollen mit dem Sprachcafé einen Raum schaffen, in entspannter Atmosphäre und in gegenseitiger Wertschätzung in Kontakt mit der Sprache und miteinander zu kommen“, sagt Heike Klein von der Flüchtlingshilfe der Grafschafter Diakonie, die das Angebot zusammen mit Thorsten Helbig von der Tuwas-Genossenschaft organisiert hat.