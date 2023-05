Auszeichnung in Neukirchen-Vluyn Diakonie ehrt Sozialpädagoge Arno Susen mit dem Kronenkreuz

Fast hätte es nicht geklappt mit seiner Karriere beim Neukirchener Erziehungsverein. Als Arno Susen sich 1995 beim Infotag im Berufskolleg für die Ausbildung zum Erzieher bewerben wollte, erteilte ihm der damalige Berater eine Absage. Für einen jungen Menschen erst einmal kein großes Thema. Empört jedoch war seine Tante, die als Kita-Leiterin in Moers-Asberg oft Praktikanten des Erziehungsvereins in ihrem Kindergarten anleitete und sich umgehend mit der damaligen Leiterin des Berufskollegs in Verbindung setzte, um ihr ins Gewissen zu reden. Der Tante sei Dank und ein Glücksfall für den Erziehungsverein, dass Arno Susen seine Erzieherausbildung absolvieren und die berufliche Erfolgsgeschichte in den folgenden 25 Jahren weitergeschrieben werden konnte.