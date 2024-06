ÖPNV in Neukirchen-Vluyn Deutschlandticket soll im Schuljahr 2024/2025 weitergeführt werden

In Neukirchen-Vluyn sind derzeit 282 Schülerinnen und Schüler freifahrtberechtigt. Das heißt, der kürzeste Fußweg zwischen Wohnung und Schule beträgt in der einfachen Entfernung in der Primarstufe mehr als zwei Kilometer, in der Sekundarstufe I sowie der Klasse 10 am Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang mehr als 3,5 Kilometer und in der Sekundarstufe II mehr als fünf Kilometer. Diese Regelung gilt laut Schülerfahrkostenverordnung für den Anspruch auf Erstattung von Schülerfahrtkosten.