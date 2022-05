Fridays for Future Neukirchen-Vluyn : Für Klimagerechtigkeit und Frieden

Neukirchen-Vluyn Die Neukirchen-Vluyner Gruppe Fridays for Future stellte ihre Forderungen an die zukünftige NRW-Regierung vor und zog gleichzeitig eine Bilanz.

Die Rednerinnen gingen hart ins Gericht mit den politisch Verantwortlichen und forderten entsprechende Programme von der nachfolgenden Regierung. „Wir brauchen global, also auch in NRW, eine sofortige Energiewende. Weg von fossilen Energieträgern und hin zur erneuerbaren Energie. Es dürfen keine weiteren Dörfer mehr zerstört werden für die dreckige Kohle. Wir dürfen unsere Energieversorgung nicht mehr von Autokraten wie Putin abhängig machen“, so Malika Köpke, die ebenfalls den Ort Lützerath ansprach, der für den Braunkohleabbau weichen soll. Für Rednerin Mara Kleine sind erneuerbare Energien ein erster Schritt, die Krise zu lösen. „In NRW muss dringend gehandelt werden“, sagte Kleine, die vor allem dem ÖPNV schlechte Noten gab. Deutschland sei bereits mitten in der Klimakrise, so Janne Brinkmann. „Aber die aktuellen Maßnahmen reichen nicht aus. Wir brauchen vor allem eine soziale Transformation, damit die Klimakrise nicht die am härtesten trifft, die sich nicht mit Geld aus der Situation retten können.“ Dass Protest sich lohnt, machte sie am Beispiel der pinken Aktion gegen den Kiesabbau deutlich. „Die Klimakrise ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Wir sehen uns gezwungen, weiter zu handeln.“