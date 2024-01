Politik in Neukirchen-Vluyn Grüne und andere Bündnisgruppen rufen zu „Demo gegen Rechts“ auf

Der 27. Januar ist ein sehr bedeutsames Datum, denn es ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. „Wir appellieren darum insbesondere an diesem Tag, jeder Politik der Ausgrenzung eine deutliche Absage zu erteilen“, heißt es in der Vorankündigung zur Demonstration. Diese soll deutlich machen, dass das menschenverachtende und neofaschistische Gedankengut der AfD und deren faschistische Verbündete auf jeden Fall eindeutig abgelehnt werden.