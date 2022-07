„Demenz-Friends“ in Neukirchen-Vluyn : Resilienztraining für Angehörige von Demenzkranken

Neukirchen-Vluyn Die „Demenz-Friends Niederrhein“ starten im August eine Neuauflage des Resilienztrainings. Wie Angehörige von Demenzerkrankten nach wissenschaftlicher Methode den positiven Umgang mit der Krankheit trainieren.

Das war vor drei Jahren. Dennoch geht es Britta Voss und Elvira Gibbels heute besser. Als Teilnehmerinnen in dem Seminar „Demenz-Friends Niederrhein“ der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers , lernten sie, wie sie ihre seelische Widerstandskraft stärken können, um die schwere Lebensphase gesund zu überstehen. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenden das Gelernte auch jetzt noch nach dem Ende des Seminars an, treffen sich weiterhin selbstständig in einer eigenen Selbsthilfegruppe und sind zum Teil sogar miteinander befreundet“, sagt Albert Sturtz, Fachberater Demenz der Grafschafter Diakonie.

Teilnahme Wer teilnehmen will, meldet sich beim Neuen Evangelischen Forum an, Telefon: 02841 100135. Weitere Infos erteilt Albert Sturtz, Telefon 02841 7818453

Nach der coronabedingten Pause startet die Fachberatung Demenz jetzt eine neue Auflage des Seminars. Zwölf Angehörige von demenziell veränderten Menschen können daran teilnehmen. Beginn ist am 4. August um 16 Uhr im Treff 55, der Beratungsstelle der Grafschafter Diakonie am Vluyner Platz 18a. Ein halbes Jahr lang werden sie sich dort alle 14 Tage in der Zeit von 16 Uhr bis 17.30 Uhr treffen. Gemeinsam erlernen sie kognitive Techniken aus der positiven Psychologie und arbeiten an der Art und Weise ihres eigenen Denkens.