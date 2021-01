Neukirchen-Vluyn: Defibrillatoren am JSG : Im Notfall Leben retten können

Klassenlehrerin Katrin Müller, Chefarzt Heinrich Klues, Schüler Lev Brauckmann, Chefarzt Guido Kemmeries, Stiftungsvorstand Wolfgang Gabbert, Schulleiterin Susanne Marten-Cleef. Foto: JSG

Neukirchen-Vluyn Der Vorstand der Herzstiftung Krefeld und Chefärzte waren zu Gast am Julius-Stursberg-Gymnasium. Im Gepäck hatten sie zwei Defibrillatoren für die Schule.

Bei den Krankheiten dreht sich gerade alles besonders um Covid19. Gut zu wissen, dass in der Medizin aber auch weiterhin zu den anderen schweren Krankheiten geforscht wird. So zum Beispiel von Heinrich Klues, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und konservative Intensivmedizin am Krefelder Helios-Krankenhaus, der sich unter anderem der Behandlung von angeborenen Herzanomalien verschrieben hat. Ihm gelang es, Sport-Assen, deren Herz nicht immer so recht mitmachen wollte, den Weg in den Leistungssport zurück zu ermöglichen. Prominenter Betroffener ist unter anderem Fußballprofi Gerald Asamoah.

Mit Klues zusammen besuchte der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung Herzchirurgie und Kardiologie Krefeld, Wolfgang Gabbert, das Julius-Stursberg-Gymnasium. Außerdem dabei: Guido Kemmeries, als Chefarzt des Instituts für Notfallmedizin ausgewiesener Experte für die Notfallversorgung. Alle drei setzen sich engagiert für die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Herzerkrankungen ein. Die Herzstiftung konnte seit ihrer Gründung im Jahr 1986 schon Tausenden Betroffenen helfen.

Der Besuch der Fachleute am JSG galt vor allem dem jungen Schüler Lev Brauckmann (12 Jahre), einem Siebtklässler des Julius-Stursberg-Gymnasiums in Neukirchen-Vluyn. Dank der Behandlung in der Klinik von Professor Klues ist es dem sportbegeisterten Jungen möglich, einen fast ganz normalen Schulalltag zu verbringen.

Sowohl als Schüler als auch als Patient hat Lev keinen Zweifel aufkommen lassen darüber, dass er trotz seiner angeborenen Herzanomalie äußerst leistungsbereit ist. Eindrucksvoll und zugleich ziemlich gelassen stellt er unter Beweis, dass Kinder und Jugendliche wie er nicht in Watte gepackt werden wollen, müssen und sollten. Aber dazu muss auch das schulische Umfeld stimmen.

Als dessen Vertreter waren beim Treffen neben der Schulleiterin Susanne Marten-Cleef auch die Klassenleiterin Katrin Müller, Sportlehrer und der schulische Beauftragte für Gesundheits- und Sicherheitsfragen zusammengekommen. Die Teilnehmenden berieten darüber, wie für den gemeinsamen Schützling ein möglichst sicheres schulisches Umfeld gewährleistet werden kann. Konkrete Ideen brachten die Gäste bereits mit: Besonders im Fokus dabei standen zwei Defibrillatoren, die die Herzstiftung Krefeld für die Schule anschaffen will. Einer davon wird künftig in der Sporthalle und einer im Sanitätsraum zur Verfügung stehen, so dass im Notfall schnelle Hilfe garantiert ist.

Die beiden Ärzte zeigten sich überzeugt, dass auch Kinder und Jugendliche diese leisten können. Mit Hilfe von geschulten Lehrkräften können Mitschülerinnen und Mitschüler in die Erste Hilfe unter Einsatz von Defibrillatoren eingewiesen werden. Und die Mediziner sind sicher, dass diese in einem Notfall auch beherzter loslegen als mancher Erwachsene.