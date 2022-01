Lego-Wettbewerb in Neukirchen-Vluyn : Daumen drücken für die Legobau-Familie

Für Hendrik (10), Christian 6) und ihren Vater Michael (44) gab es kein Halten mehr, nachdem der Newsletter zur Challenge aufrief. „Wir wollten schon mal an einem solchen Wettbewerb teilnehmen“, sagen sie und hoffen, dass sie jetzt viele Stimmen bekommen. Foto: Grimm

Neukirchen-Vluyn Stein auf Stein setzte Familie Grimm beim Bauwettbewerb „Legoland-Geburtstag“. Aktuell rangieren sie bereits unter den Top 100 und und wollen es über die online-Abstimmung unter die Top 20 schaffen.

Von Sabine Hannemann

Familie Grimm hat die Lego-Begeisterung gepackt – verbunden mit einer kräftigen Prise Aufregung. Die Klemmbaustein-Fans aus Neukirchen-Vluyn hat sich nämlich einiges vorgenommen. Sie will ins Finale. Zum 20-jährigen Bestehen des Freizeitparks rief Legoland einen Wettbewerb aus. „Das Legoland-Deutschland wird 20 – Baut uns eine Geburtstagsüberraschung“, lautete das Motto.

Vater und Söhne steckten die Köpfe zusammen. Foto: Grimm

Für Hendrik (10), Christian 6) und ihren Vater Michael (44) gab es kein Halten mehr, nachdem der Newsletter zur Challenge aufrief. „Wir wollten schon mal an einem solchen Wettbewerb teilnehmen. Als jetzt die Ankündigung für den Internationalen Lego-Tag verbunden mit dem Geburtstag des Freizeitparks kam, fiel schnell die Entscheidung, diesmal machen wir mit“, erinnert sich Michael Grimm an den Start. Unter dem Namen „Steinebastler“ meldeten sich die Grimms an und starteten vor dem Jahreswechsel. Erfahrungen haben die Söhne zur Genüge, die früh mit großen Duplo-Steinen starteten. Die Lego-Begeisterung ist ungebrochen. Am 23. Januar war Einsendeschluss für das Self-Made-Modell.

Info Einzug in die zweite Runde Abstimmen Bis zum 6. Februar können Interessierte unter www.LEGOLAND.de/voting für ihren Favoriten abstimmen. Zu gewinnen gibt es zwei mal vier Legoland-Tageskarten. Die 19 Bauwerke mit den meisten Stimmen sowie ein Team, das Parkdrache Olli auswählt, ziehen in die zweite Runde ein. Finalisten Auf die 20 Final-Teams warten ein neues Bau-Thema und ein großes Lego-Steinepaket aus über 5000 Bauteilen. Die vier Teams mit den meisten Stimmen aus der Finalrunde und ein weiteres Team, das von Parkmaskottchen Olli ausgewählt wird, gewinnen einen Familienkurzurlaub im Legoland Deutschland Resort mit Hotelübernachtung. Gewinner bekommen eine Modellbauführung und einen Experten-Austausch mit den Legoland-Modellbauern.

Info Mehr im Internet unter www.LEGOLAND.de/familien-challenge

Aus verschiedenen Perspektiven wurde das 1,60 x 0,80 Meter große Projekt fotografiert. An Ideen und kleinen Szenarien mangelt es nicht, denn der Freizeitpark Legoland im bayrischen Günzburg steht bei ihnen an der Spitze und ist ihr Lieblingsfreizeitpark. „Da wir den Freizeitpark kennen, haben wir uns entschlossen, den Parkplatz und den Eingangsbereich mit dem Turm nachzubauen. Wir waren sicher, das kriegen wir hin“, so Vater Michael. Etliche Stunden Bauzeit liegen hinter den Bauherren aus Neukirchen-Vluyn verbunden mit jeder Menge Spaß und Kreativität. Die Stimmung war entsprechend gut, Corona vergessen, der Faktor Zeit spielte keine Rolle, so versunken waren die Grimms in ihr Projekt.

Lediglich zu den Mahlzeiten konnte Mutter Eva-Maria Grimm ihren Bautrupp an den Tisch locken. „Nicht alles hat auf Anhieb geklappt. Da mussten wir zerlegen und neu bauen“, so Michael Grimm über das Bauprojekt, das mit vielen Details überzeugt. „Beim Bauen haben wir auch gemerkt, wir hätten noch mehr Steine gebrauchen können.“

Rund 400 Einsendungen aus ganz Deutschland meldet die Jury in ihrem Online-Portal. Sie hatte bei der mittlerweile dritten Challenge die Qual der Wahl und schickte 100 Teilnehmer in die engere Auswahl. Groß war die Freude bei den Grimms, als sie erfuhren, dass ihr Projekt mit der Startnummer 96 in die engere Auswahl gekommen ist. Nun liegt es mit der online-Abstimmung an den Lego-Fans darüber zu entscheiden, wer die schönste Geburtstagsüberraschung zusammengebaut hat.