Ein Beschluss, doch kein Ende Aktionsbündnis #daspinkekreuz beschwert sich über Regionalplan Ruhr

Auch das Aktionsbündnis #daspinkekreuz aus Neukirchen-Vluyn beschwert sich über den Regionalplan Ruhr. In einer längeren Mail an unsere Redaktion heißt es: „Nun hat er es also endlich geschafft. Nach über zehn zähen Jahren hat der Regionalverband Ruhr den Regionalplan final verabschiedet. Von einem ‚Meilenstein’ und ‚Planungsgeschichte’ ist dabei zu lesen. Dieses Maß an Selbstironie hätte man der sonst so steifen Behörde gar nicht zugetraut; sind Meilensteine doch üblicherweise Indikatoren für kurze, überschaubare Abschnitte – sicher nicht für ein Jahrzehnt – aber dafür passt die Planungsgeschichte hierauf umso treffender.