Stadtmarketin in Neukirchen-Vluyn : Endspurt für das Ferienprogramm

Eine sommerliche Fotosafari mit Hund findet am 2. August statt. Foto: dpa/Swen Pförtner

Neukirchen-Vluyn Eine Safari mit Hund, Wanderungen, Radtouren und einen Flachs-Workshop im Museum bietet das Stadtmarketin Neukirchen-Vluyn im August an. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind noch möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Sommeraktionsprogramm in Neukirchen-Vluyn ist beliebt. Viele Vereine, Gruppen und Einzelpersonen waren aktiv und haben auch für die letzte Ferienwoche ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt bei dem es viel zu entdecken gibt – in und um Neukirchen-Vluyn. Das Angebot umfasst Kurse, Führungen, Vorträge und Workshops und richten sich an Kinder, Erwachsene oder Familien. Das Stadtmarketing im Rathaus koordiniert die Aktionen. Wochenweise wird das Programm im Detail vorgestellt.

In der sechsten Ferienwoche geht es am Montag, 1. August, mit einer Sommerführung durch das Dorf Neukirchen los. Heide Schmitt und Peter Pechmann geben Einblicke in große Gärten und verborgene Winkel. Spannende und unterhaltsame Anekdoten aus dem früheren Leben runden das Ganze ab. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Dorfkirche.

Weiter geht es einen Tag später mit (2. August, 11 Uhr) mit einer Fotosafari für Familien mit Hund und Kinder ab acht Jahren. Hunde müssen während der Fotosafari an der Leine bleiben. Aufgrund von Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird es diese Fotosafari nicht auf Papier geben. Diese wird am Tag der Safari per WhatsApp zugesandt; alle Aufgaben können dann per WhatsApp beantwortet werden. Es ist erforderlich die App Actionbound vor Beginn herunterzuladen. Am Mittwoch, 3. August, um 18 Uhr, gibt es die Wanderung „Nachhaltigkeit genussvoll erleben“. Die Wanderung mit Bärbel Scholtheis vom Weyershof führt entlang von Blühstreifen, Feldern, Streuobstwiesen und Windrädern und beträgt rund zehn Kilometer. Zwischendurch gibt es ein kleines Picknick. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person inklusive Picknick.

Eine Radtour mit dem Titel „Brücke zwischen Alt und Neu“ findet am Donnerstag, 4. August, um 17 Uhr statt. Heide Schmitt und Peter Pechmann führen per Rad durch die unterschiedlichen Ortsteile die Neukirchen-Vluyn von früher bis heute prägen. Der spannende Kontrast zwischen Alt und Neu wird mit geschichtlichen Infos und architektonischem Fachwissen begleitet.

Am Donnerstag, 4. August, 14 Uhr, können Kinder und Erwachsene das Flachsdiplom im Museum Neukirchen-Vluyn machen. Bei dem Workshop: „Vom Riffeln zum Weben“ steht die jahrhundertealte Tradition der Leinenweberei im Mittelpunkt. Zum Abschluss nehmen alle das Ergebnis ihrer Arbeit – ein selbst gewebtes Stück Leinen-Stoff – sowie das Flachsdiplom mit nach Hause.