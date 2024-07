Erziehungsverein Neukirchen Neue Diakone schließen Ausbildung ab

In einem Festgottesdienst in der Neukirchener Dorfkirche sind drei neue Diakoninnen nach zweijähriger berufsbegleitender Ausbildung beim Neukirchener Erziehungsverein eingesegnet worden. Antje Ochterbeck, Pia Letter und Tatjana Neif verfügten nun über eine Doppelqualifikation in einem Sozialberuf mit theologischer Zusatzausbildung, die sie zu gemeindepädagogischen und seelsorglichen Aufgaben in Kirche und Diakonie befähigt, teilte der Erziehungsverein mit. Ein weiterer Absolvent, Thomas Simon, erhielt das „Diakonikum“, mit dem er für sein Ehrenamt im Ruhestand qualifiziert sei.