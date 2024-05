Freiwillige Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn Das sagt die Politik zur Abberufung Lutz Reimanns

Die Abberufung Lutz Reimanns sorgt in Neukirchen-Vluyn ordentlich für Wirbel. In einer Dringlichkeitsentscheidung des Rates der Stadt am 22. Mai ist der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr mit sofortiger Wirkung abberufen worden. Die Abberufung wurde am 24. Mai offiziell vollzogen. Als Grund wurde ein schwerwiegender Verstoß gegen Dienstpflichten im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens der Stadt angegeben. Einen solchen Fall hat es vorher in Neukirchen-Vluyn noch nie gegeben.