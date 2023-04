Klimaschutz-Aktion in Neukirchen-Vluyn Das ist der neue Stadtradel-Star

Das Stadtradeln findet in diesem Jahr vom 1. bis zum 21. Mai statt. Kostenlos anmelden können sich alle, die in Neukirchen-Vluyn wohnt, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein tätig sind. Unter stadtradeln.de/registrieren können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradel-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Unter allen Teilnehmenden aus Neukirchen-Vluyn verlost die Stadt zudem wieder Gutscheine in Höhe von zehn Euro für den lokalen Einzelhandel.