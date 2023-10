Sat.1-Sendung „Das Große Backen“ Am Ende war es ein Tüpfelchen auf der Torte zu viel

Dieses Konzept kam bei der Jury gut an. „Es ist ein wirklich superschöner, attraktiver Farbton“, lobte Hümbs. „Ein perfekter Buttercreme-Einstrich“, sagte Schliephake-Burchardt zu Kiss‘ Torte. Was der Jury nur gefehlt hat, war eine andere Form des Dekorierens, hieß es. Dafür wurde der Geschmack umso mehr gelobt. „Das Geile ist: Der Safran ist die ganze Zeit allgegenwärtig“, sagte Hümbs. „Die obere Torte ist schon mal sehr vielversprechend“, so Schliephake-Burchardt. Auch die untere kam sehr gut bei der Jury an, vor allem das Kumquat-Aroma.